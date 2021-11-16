В Вологодской области навигацию закроют в два приема

В Вологодской области закрывается навигация, это произойдет в два этапа. Приказ о закрытии навигационного периода для маломерных судов опубликован 15 ноября.

С 16 ноября выходить на водоемы на лодках и катерах запрещено в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах.

На остальных территориях запрет вступит в силу с 22 ноября. Это касается Вологды, Череповца и Череповецкого района, а также Бабаевского, Белозерского, Вашкинского, Вологодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Чагодощенского и Шекснинского районов.