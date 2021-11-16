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Общество16 ноября 2021 8:56

В Вологодской области навигацию закроют в два приема

В ряде районов с 16 ноября запрещено выходить на водоемы на маломерных судах
Иван Чухнин

В Вологодской области закрывается навигация, это произойдет в два этапа. Приказ о закрытии навигационного периода для маломерных судов опубликован 15 ноября.

С 16 ноября выходить на водоемы на лодках и катерах запрещено в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах.

На остальных территориях запрет вступит в силу с 22 ноября. Это касается Вологды, Череповца и Череповецкого района, а также Бабаевского, Белозерского, Вашкинского, Вологодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Чагодощенского и Шекснинского районов.