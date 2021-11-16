18-летний сосед снимал с череповецкими школьницами порно

18-летний череповчанин снимал порно с участием школьниц. Съемки проходили с января по март 2021 года. Юноша уговаривал 9-летнюю и 10-летнюю девочек раздеваться перед ним в укромном месте, снимая это на камеру. Об этом сообщает областное управление следкома. Обвиняемый фотографировал обнаженные части тела и "совершил в отношении малолетних детей иные действия сексуального характера". Своими действиями он повлиял на нормальное моральное и половое развитие.

А летом одна из участниц съемок проговорилась о занятиях соседа родителям. Взрослые обратились в полицию. В специально оборудованной «зеленой комнате» дети рассказали подробности педагогам-психологам. Несовершеннолетние на куклах показали, что делал с ними мужчина.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. Мужчина признался в преступлениях. Вскоре он предстанет перед судом.