Всю новогоднюю иллюминацию в Вологде подключат к декабрю

Фото: администрация города Вологды

В областной столице активно подключают новогоднюю иллюминацию и планируют закончить уже к 1 декабря, а с 16 ноября в городе начнут появляться праздничные ели. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Для города закупили новые светящиеся фигуры: 3-D снежинки, большие объемные звезды, спиральную ель для площади 825-летия Вологды и многое другое. Скоро появится искусственная 20-метровая ель на пл. Революции и искусственная 15-метровая ель на Кремлевской. В микрорайонах установят 7 живых деревьев: в селе Молочное, Страсбургском сквере, мкр. Лукьяново, на пл. Федулова, на ул. Ильюшина, в Монастырском саду и на пл. Чайковского. Еще на 13 площадках уже высажены живые ели, их будут украшать к Новому году. В прошлом году Вологда купила для этих целей 2000 новогодних шаров.

В этом году затраты на украшение города составили 8,3 млн рублей. На половину этой суммы закупили новое оборудование. Напомним, в сквере у ТЮЗа уже установили две светящиеся фигуры лосей, на площадке у памятника Сергею Ильюшину появилась объемная звезда, а на Кремлевской площади - снежинки и арт-объекты в виде елочных игрушек. «Снежный» шар расположился на бульваре Пирогова, а танцующая пара традиционно на аллее проспекта Победы.

Деревья на площади Революции украшены новыми алмазными подвесами. Свет прожекторов там сменили - теперь он желто-красно-лиловый. Не забыли установить и кружевные снежинки. Кремлевский парк не забыт, а на мостах и крупных магистралях пока еще монтируют оборудование.

Украшения начнут снимать к середине февраля.