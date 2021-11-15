В ДТП под Шексной погиб водитель иномарки

Автомобиль превратился в груду металлолома. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП со смертельным исходом произошло под Шексной. 45-летний водитель Mitsubishi ASX задел Ленд Крузер, потерял управление и вылетел с дороги. В кювете он перевернулся, машина получила кузовные повреждения, один человек погиб, один получил травмы.

ЧП случилось 15 ноября около 14:38 на 11 километре автодороги Шексна — Сизьма. По предварительным данным областного УМВД, 45-летний водитель Митсубиси допустил касательное столкновение с попутной Тойотой Ленд Крузер. ею управляла 35-летняя женщина. В результате обе машины вынесло на встречную полосу. Митсубиси съехал с дороги в поле и перевернулся. Его водитель, непристегнутый ремнем безопасности, вылетел из кабины и погиб. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована.