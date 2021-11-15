Суд вынес приговор 18-летней студентке, сбившей на иномарке насмерть двух череповецких мальчиков

Пресс-служба Солнцевкого суда Москвы.

Стало известно о приговоре Солнцевского суда Москвы. Приговор вынесен 18-летней студентке Валерии Башкировой, которая 16 июля переехала детей на "зебре" в Москве.

На переходе на ул. Авиаторов под колеса иномарки попали 5-летний мальчик из Череповца Сережа и его 4-летняя двоюродный брат Рома. Оба мальчика скончались в больнице, они были похоронены в Череповецком районе. Третий ребенок находился в коляске, чудом он выжил.

Сторона обвинения требовала 6 лет колонии общего режима с последующим трехлетним лишением прав. Однако суд вынес более мягкий приговор: 5 лет колонии-поселения с последующим запретом на вождение на срок 2,5 года, сообщают московские коллеги.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба суд удовлетворил полностью. Однако приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.