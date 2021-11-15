Пьяный на парковке орудовал камнем и ножом, его оштрафовали на 300 рублей

В Вологде пьяный пенсионер занялся вандализмом: он повредил два припаркованных автомобиля.

Подробности сообщила пресс-служба судов области. Инцидент произошел этим летом, 23 августа, в 07:50 на улице Галкинской. Он повредил у автомобиля Peugeot Partner левое зеркало заднего вида (ущерб оценен в 800 рублей), а у автомобиля Volkswagen Golf разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие, ущерб составил 52 085 рублей 28 копеек.

Дело передано в суд, но в заседание пенсионер не явился. Полицейским он рассказал, что тем утром он был очень пьяным, по какой причине повредил автомобили, пояснить не может. В тот момент был чем-то разозлен и не контролировал свои действия. В лобовое стекло одного автомобиля он кинул камнем, по второму стучал кулаком по капоту.

Полиции он сказал, что раскаивается и обязуется возместить ущерб.

Потерпевший в своем объяснении полиции рассказал, что был на рабочем месте в офисе, когда ему сотрудник сообщил о нахождении рядом с его автомобилем незнакомца с ножом и камнем в руках. На парковке он увидел у своего поврежденного автомобиля пенсионера. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ему ответил, что его автомобиль был у кого-то, на нем увезли двух девушек.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 67 назначил пенсионеру за каждое из двух правонарушений по ст. 7.17 КоАП РФ штраф в размере 300 рублей.

За возмещением ущерба потерпевшие вправе обратиться в суд в гражданском порядке.

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