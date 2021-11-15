Одиннадцатиклассник из Череповца выиграл свой первый миллион

В Череповце празднуют победу местного школьника: он выиграл миллион своим умом. Одиннадцатиклассник школы № 14 Артём Иванов завоевал место победителя на всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Сообразительный подросток занимается во Дворце детского и юношеского творчества экологией и биологией. Сначала надо было представить эссе и презентацию о себе. Потом детей разбили по командам, которые решали задачи: найти ресурсы, подсчитать финансы, определить риски. Всего в полуфинал вышла десятка учеников дома творчества. Там ребята занялись проблемами экологии. От нашего региона в финал отобрали лишь 8 человек, двое череповчан. Об этом сообщила наставник победителя Татьяна Лебедева.

Финал проводился в детском центре «Артек». 600 школьников 9-11 классов получили деньги на саморазвитие.

Без финансирования не осталось и место, где рождаются таланты. Дворец детского и юношеского творчества получил грант в 2 млн рублей.