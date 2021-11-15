Вологжан мотивируют к вакцинации айфонами, ПЦР-тестами и билетами на концерт

В Вологодской области прошло оперативное совещание по коронавирусу в Правительстве региона. Замгубернатора Лариса Каманина рассказала о мерах стимулирования населения вакцинироваться. Уровень вакцинации в области один из самых низких в стране.

Чиновники решили организовать новогоднюю лотерею для привитой молодежи. Призами будут айфоны, беспроводные наушники, колонки «Алиса» и другие гаджеты, а также билеты на вотчину деда Мороза и в аквапарк «Yes». Кроме того, в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах и спортобъектах, планируется проводить и экспресс-тестирование ПЦР.

Там же будут раздавать билеты на концерт «Настоящий Вологодский новый год», который намечен на начало года и пройдет в Вологодском кремле.

Районам, которые выполнят планы по вакцинации пожилых людей (привить нужно 80% пенсионеров 60+), на мероприятия для ветеранов выделят по 200 тысяч рублей. В Вологде и Череповце - по 400 тысяч рублей.

Все мероприятия пообещали провести при строгом соблюдении санитарных норм и по предъявлению QR-кодов.