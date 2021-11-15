В Череповце торговцев-гастролеров выгнали с улиц

Фото: "Народный контроль"

В Череповце пресекли незаконную торговлю на 20 точках в Заречье и Индустриальном районе. Улицы города металлургов заполонили продавцы из Астрахани. Приезжие не получили для торговли сертификаты на продукцию и необходимые разрешения.

Череповчане пожаловались на смонительных продавцов, в течение 5 дней народные контролеры прикрыли множество точек. Как рассказал официальному порталу города руководитель проекта «Народный контроль», в город приехали две цыганские семьи - конкурентов для них не было. Например, в Ярославле и Костроме у них уже идет война с такими же лоточниками.

Гастролеры много мусорят, а на замечания отвечают хамством. "Они еще и заявляют, что наш город „г…о“, но уходить отсюда не желают. Мы не позволим превратить Череповец в „черкизон“ или барахолку!", - заявил руководитель проекта «Народный контроль» Илья Ивашов.

Работа приносит с одного лотка летом до 40 тысяч рублей, в межсезонье 25 тысяч.