В Вологде из-за стиральной машины погибли две собаки

В Вологодской области погибли две собаки: в квартире произошел пожар. ЧП случилось 14 ноября около 10 утра в Вологде. Горела однокомнатная квартира на первом этаже на улице Возрождения, 82 - это 14-этажный дом. Хозяина, 63-летнего мужчины, дома не было.

В помещении погибли 2 собаки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Вологодской области. Как выяснилось, причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования: в квартире работала стиральная машина. Квартира полностью закопчена, площадь пожара - 4 квадратных метра. В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники, 29 человек личного состава.