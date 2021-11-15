Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2021 5:12

В Вологде лихач на зебре сбил женщину с собакой

Трагическое происшествие случилось на перекрестке Предтеченской и Лермонтова утром воскресенья
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологде в 9 часу утра 14 ноября прямо на пешеходном переходе сбили женщину с собачкой. ДТП произошло на пересечении улиц Предтеченской и Лермонтова.

Две дамы переходили дорогу по "зебре". Машин на проезжей части практически не было. На поводке рядом бежали две собаки. Как вдруг на полной скорости появилась машина и сбила женщину прямо у тротуара. Пёс испугался, сорвался с поводка и скрылся...

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Удар был достаточно сильным, скорее всего вологжанке пришлось обращаться в больницу.