Череповчане пожаловались на трупный запах от соседей

Фото из соцсети женщины

В Череповце 10 ноября в доме №80 по Октябрьскому проспекту нашли труп 27-летней девушки. Со времени ее смерти, по-видимому, прошло какое-то время, так как соседей начал беспокоить запах. Дверь вскрыли вместе с полицией. Череповчанка умерла минимум за три дня до этого.

Погибшая была воспитанницей детского дома, двое ее детей проживали отдельно: в доме ребенка и с отцом. Правоохранителям предстоит установить, носит ли смерть криминальный характер. Явных следов насильственных действий не обнаружили. На данный момент ведется доследственная проверка, об этом сообщило СУ СК по Вологодской области.