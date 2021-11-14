В Вологде борются со снегом: на улицы вышла техника

Бульвар Пирогова Фото: администрация города Вологды

В Вологде с 5 утра на улицах города трудятся коммунальщики - выпал снег. Утром дороги обработали солью, а тротуары пескосоляной смесью. Мэр города Сергей Воропанов написал на своей страничке в соцсети: "Сегодня Вологда прекрасна в медленном снегопаде, правда? Погода отличная для прогулок, ни в чем себе не отказывайте".

По данным сити-менеджера, подрядчик делает все, чтобы избежать гололеда. Вечером запланирована расчистка снега: после 8 вечера на улицы выедут комбинированные дорожные машины (КДМ). В дневное время в областной столице трудится 21 единица техники: всего 4 КДМ, 9 тракторов с щеткой и 4 с ковшом, 3 грейдера.

Ночью комбинированных машин станет еще больше - их количество планируют увеличить до 16. На расчистку дорог выедут 3 трактора. Ближе к утру уборкой займутся 74 дворника.