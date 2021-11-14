Вологжане за одни сутки потратили на мошенников 3,5 миллиона рублей

За минувшие сутки вологжане отдали дистанционным мошенникам более 3,5 млн рублей. В полицию обратились трое череповчан и жительница Вологды. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Вологодской области.

63-летняя череповчанка стала жертвой аферистов: в одном из мессенджеров ей написал "сотрудник брокерской компании", который предложил ей крупный заработок. Пенсионерке надо было "вложиться в акции". Женщина перевела неизвестным 1 838 000 рублей личных сбережений...

29-летняя жительница Вологды тоже повелась на уговоры мошенников и лишилась 1 млн 290 тыс рублей, которые она взяла в кредит в 6 банках и оформляла их трое суток. Ей позвонили с классической схемой "сотрудники службы безопасности банка". Девушку по телефону убеждали, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредиты и загнать в долги. Что ж, так и вышло. Она перевела кредитные деньги на "безопасный счет" и больше их не видела.

Еще двое молодых череповчан отдали аферистам меньшие суммы: от аналогичного вида дистанционного мошенничества пострадал 25-летний молодой человек - 130 тысяч рублей личных сбережений, а также 30-летняя девушка, лишившаяся 345 тысяч личных накоплений.