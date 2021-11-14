Вологжане продолжают болеть ковидом: 405 новых зараженных, семеро умерли

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Вологодской области по состоянию на 14 ноября за минувшие сутки выявлено 405 новых заболевших. Еще семеро вологжан не перенесли болезнь.

Как сообщил мэр Вологды, в областной столице в моногоспитале на Советском проспекте на данный момент лечатся 676 коронавирусных пациентов, 47 в инфекционной больнице, 48 в детской областной больнице (из них 37 детей и 11 взрослых), в роддоме на Чернышевского 19 человек, в том числе двое новорожденных. В тяжелом состоянии 82 пациента.

Вологжанам напоминают, что открыты пункты вакцинации. Прививка позволит перенести болезнь легче.

13 ноября Вологодчина отметила абсолютный максимум по количеству заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии - 408 человек. Предыдущий рекорд был во время второй волны - 23 декабря выявили 374 новых зараженных.