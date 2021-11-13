Среди вакцинированных на Вологодчине разыграют 10 смартфонов

В самом крупном районе Вологодчины - Вологодском, привилось более 60% населения от плановых показателей, но этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета. Для мотивации вакцинации в Вологодском районе будет запущена лотерея. Кроме того, в районе мобильные пункты вакцинации будут выезжать в отдаленные деревни и поселки. Многие селяне до сих пор не поставили прививку из-за недоступности этой нехитрой медуслуги. Власти намерены упростить процедуру. В Вологодском районе мобильные пункты вакцинации будут выезжать в отдаленные деревни и поселки, где нет медучреждений. Выезды начнутся с 15 ноября. Составлен график - информацию о дате и времени жители смогут найти в соцсетях или получить у старосты населенного пункта или у главы поселения.

«Наша задача — создать максимально комфортные и безопасные условия для того, чтобы каждый житель района мог сделать прививку», — отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. Для жителей района в Вологодском районе работает круглосуточная горячая линия - 8 (8172) 72-32-45.

Кроме того, для стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции с 15 ноября до 25 декабря будет запущена лотерея. Жители района, сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, смогут выиграть новый смартфон. Всего будет разыграно 10 гаджетов. Розыгрыши будут проходить каждую неделю.