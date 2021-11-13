Череповчане получили сроки за наркотики в выпечке

Шекснинский районный суд вынес решение по делу наркотиков в бисквите. О подробностях дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В апреле осужденный позвонил из колонии ИК-17 своей сестре и попросил приобрести для него запрещенные вещества. Девушка позвала на помощь сожителя, который и совершил запретную покупку. Наркотики спрятали в бисквитный рулет и передали ничего не подозревающей матери другого осужденного, которая собирала посылку для своего сына. План не удался: в помещении для посылок и передач наркотическое средство обнаружили сотрудники колонии.

На суде обвиняемые признали свою вину. Сестра получила 1 год ограничения свободы, покупатель 1 год и 2 месяца условно с испытательным сроком, а осужденному с учетом рецидива придется отбыть 3,5 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.