Вологодский пенсионер несколько часов забивал засидевшегося гостя тростью до смерти

Кичменгско-Городецкий районный суд вынес приговор пожилому жителю поселка Югский за убийство 62-летнего гостя. Подробности жуткого дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 августа в одной из квартир на улице Ленина. Ничего не подозревающий мужчина пришел в гости с бутылкой водки, однако потом сильно опьянел и стал засыпать. Как рассказал подсудимый, он пытался отправить знакомого домой, но у того якобы были проблемы с координацией... Мужчина падал и ударялся головой об острые предметы, пачкал кровью все в комнате. Хозяин стал прогонять металлической тростью засидевшегося гостя. По мнению подсудимого, некоторые удары действительно могли попасть в голову, хотя он целился в руки. Мужчина пояснил, что гость сорвал с трости резиновый наконечник и несколько раз сам воткнул острую часть палки в шею. Все это продолжалось около двух часов.

Пострадавший какое-то время еще что-то бормотал, но почти стих, тогда хозяин отправился на боковую. Утром с удивлением заметил, что гость уже скончался. У подсудимого есть несколько предположений от чего наступила смерть знакомого: от пьянства, либо от удушья кровью, т.к тот держал во рту пальцы. Также он заявил, что смерти другу не желал - знал его долгое время. А соседка и вовсе на него наговаривает, т.к. собирается прибрать к рукам его жилплощадь.

В материалах дела указано, что погибшему нанесли не менее 24 ударов по голове и телу.

Соседка, живущая через стенку, рассказала, что звукоизоляция в их щитовом доме практически нулевая. У хозяина соседней квартиры регулярно проходят пьянки после получения пенсии. Вечером она услышала ругань, а потом звуки ударов. Скандал окончился к часу ночи, когда она пригрозила полицией. На утро было тихо, что женщину насторожило. На подмогу она вызвала односельчан, они зашли в квартиру и увидели труп. Сосед в тот момент был очень агрессивен, пьян и сыпал угрозами. На него неоднократно поступали заявления в полицию.

Убийца проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован.