Ленивый строитель бань получил срок в Череповце

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце осудили 44-летнего Андрея Денисова по статьям "Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину", "Мошенничество со значительным ущербом", а также часть 1 статьи "Мошенничество". Мужчина занимался постройкой бань, но свои обязательства перед заказчиками не выполнял, хотя обещал сделать все в кратчайшие сроки и выгодно. При этом предоплату брать не забывал. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

История берет свое начало в июле 2019 года, когда череповчанин взял с клиента 96 тысяч рублей на материалы для дачного забора. 44 тысячи он потратил на часть заказа в магазине, а остальное - на себя.

В апреле следующего года он решил развить свой бизнес: строить модульные бани. Мастер оказался не самым аккуратным - не соблюдал сроки, деньги клиентов не учитывал, заказчиков искал по объявлениям. В результате оказался в долгах перед поставщиками. С этого момента работу он выполнять перестал, либо делал лишь часть. За три месяца Денисов взял еще 368 тысяч рублей предоплаты от 9 клиентов. Бань он не построил, деньги тоже не вернул.

Обманутые "баньщики" обратились в полицию. Череповчанина судили - вину он так и не признал. По словам мастера, у него не было умысла похитить чужие деньги. Он честно хотел выполнить заказы, но получилось вот как. Гражданские иски потерпевших подсудимый признал.

Череповецкий городской суд приговорил Денисова к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима.