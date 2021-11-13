В Вологде, Череповце, Шексне, Никольске и Харовске пройдет кинофестиваль ВГИК

В Череповце, Вологде, Харовске, Никольске и Шексне пройдут показы Международного фестиваля студенческих короткометражных фильмов ВГИК. Посмотреть кино смогут все желающие абсолютно бесплатно. Возрастные ограничения - на любой вкус: есть фильмы 0+ 6+ 12+ \16+ и 18+. Однако вежливость требует внимательно познакомиться с картиной и после поставить ей оценку - от нуля до 10. Таким образом будет выбран обладатель приза зрительских симпатий, это часть второго этапа этап конкурса.

Фестиваль, организованный ВГИКом, старожил: он проводится с 1961 года, статус международного он получил в 1970 году. Каждый год с помощью него открывают новых авторов, их имена мы потом слышим на международных и российских кинофестивалях. В разные годы победителями Фестиваля ВГИК становились Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков и другие.

Можно будет посмотреть 33 короткометражки. Главное, не забыть взять с собой QR-код, либо справку о вакцинации или ПЦР-тест с удостоверением личности, а также маску.