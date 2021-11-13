Ночной вор залез через окно в здание администрации Вологодского района

Вор в самом центре Вологды сумел совершить наглую кражу. Как сообщает Город Во, ограблению подверглось здание районной администрации: чиновники утром не обнаружили на месте двух мониторов. Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Как сообщили в областном УМВД, в дежурную часть полиции обратилась представитель одной из государственных структур, которая пояснила, что ночью в их здание проник неизвестный и похитил два компьютерных монитора. Полицейские сработали оперативно: подозрения пали на ранее судимого 63–летнего вологжанина. Его задержали, злоумышленник рассказал, что ночью сумел отжать окно и проникнуть в один из кабинетов, где сделал выбор: решил украсть мониторы. Он сумел их продать незнакомому человек за символические 1,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Наивному вору, попавшему на многочисленные камеры наблюдения, грозит до 5 лет лишения свободы.