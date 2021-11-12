Юный череповчанин украл автомобиль, разобрал на запчасти и сдал его в металлолом

В Череповце молодой человек украл автомобиль и сдал его в металлолом. Полицейские вычислили вора.

В дежурную часть УМВД России по Череповцу обратился череповчанин: у него украли автомобиль ВАЗ-21093. 23-летний собственник заявил, что машина около месяца стояла припаркованной, так как была неисправной. Но однажды она исчезла. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 19-летнего ранее судимого жителя Череповецкого района. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Задержанный признался, что это он похитил автомобиль. Ему показалось, что ВАЗ бесхозный. Так как ВАЗ не заводился, он отбуксировал машину, вызвав такси. Около одного из домов на улице Чкалова он разобрал авто на запчасти и сдал в ближайший пункт приема металла.

В отношении молодого человека 2002 г.р. отделом дознания УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.