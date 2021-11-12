Череповчанка фиктивно привилась в Воронежской области

Череповчанка попалась с фальшивым сертификатом о вакцинации от коронавируса.

Работнице череповецкого предприятия "Северсталь-метиз" решить проблему с документом помогла дочь. Об этом сообщает областное Управление МВД. В полицию обратилось руководство службы безопасности предприятия: работница предоставила подложный сертификат. Полиция проверила информацию, она подтвердилась. Как выяснилось, 51-летней череповчанке помогла 29-летняя дочь, проживающая в Воронежской области. Девушка в медицинском учреждении города Россошь сумела договориться зафиксировать в журнале информацию о вакцинации матери двумя прививками от 2 июля и 23 июля 2021 года. При этом женщина туда даже не выезжала.

В итоге возбуждено уголовное дело. Череповчанка будет отвечать за подделку и использование документов. Санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

С ЧП в Воронежской области будет разбираться полиция Россоши.