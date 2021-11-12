В Череповце стоимость проезда в общественном транспорте поднимут с 1 декабря

С 1 декабря в Череповце изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Мэрия города объявила о повышении тарифом, связывая это с инфляцией. Последний раз в Череповце плата за проезд в общественном транспорте повышалась 1 ноября 2020 года.

Перевозчики представили мэрии свои расчеты экономически обоснованного тарифа. Топливо и запчасти со времен предыдущего увеличения тарифа подорожали, поэтому и решено было его поднять вновь.

В ноябре при предъявлении электронного проездного проезд в автобусе стоит 30 рублей, в декабре стоимость составит 31. При наличной оплате проезд увеличится сразу на 10 процентов, то есть на три рубля, стоимость составит 33 рубля.

Одновременно повысится стоимость проезда в трамвае. Она сравняется со стоимостью проезда на автобусе, в то же время разрешат бесплатные пересадки. "При разной стоимости проезда это было сделать достаточно проблематично», – сообщил пресс-секретарь мэра Сергей Климушкин. Напомним, традиционно трамвайный билет стоил на рубль дешевле.

Опубликованы и новые цены на проездные. Проезд школьников с 865 рублей поднимется до 899 рублей. Для студентов с 1190 рублей до 1240 рублей.