В Вожеге лежачую старушку спасли из пожара, произошедшего по вине ее сына

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вожеге вечером минувшего четверга произошел пожар в доме на улице Садовой. ЧП случилось в квартире первого этажа двухэтажки. 11 ноября в 21:20 спасатели выехали на место происшествия: в помещении обнаружили 84-летнюю женщину и ее 54-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожилая женщина не может передвигаться без посторонней помощи, ее вместе с сыном пришлось эвакуировать с помощью спасательных устройств. Соседи спаслись самостоятельно.

Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, однако для огня достаточно и пары минут - квартира будет полыхать. Помещение было сильно задымлено. Как выяснилось, причиной пожара стало неосторожное курение мужчины. Такое безответственное поведение вологжанина могло вылиться в несколько смертей и потерю жилья.