В Череповце двоих рабочих погребли заживо

Фото спасательной службы Череповца

В Череповце 11 ноября днем на улице Сергея Перца чуть было не случилась трагедия. Как сообщил директор спасательной службы города, там ведутся земляные работы - выкопан котлован. В нем-то в тот страшный момент и находились двое рабочих. Судя по всему, внезапно земляные откосы обвалились, и людей придавило глиной.

К счастью, мужчины работали не одни: коллеги их оперативно откопали еще до приезда спасательной бригады. Прибывшие на место оказали пострадавшим первую помощь. К счастью, госпитализации удалось избежать - травмы будут залечивать дома.