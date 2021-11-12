В продаже появились базы данных граждан, купивших поддельные QR-коды

Об утечке персональных данных покупателей фальшивых COVID-справок сообщают центральные СМИ. По сообщению "Коммерсанта", самая большая база данных содержит более 500 тыс. человек. Эту информацию мошенники могут использовать для шантажа. Дело в том, что при покупке подделок предусмотрена уголовная ответственность.

Есть и такие предложения, где база из 1 тысячи строк стоит $120 (около 8,5 тысяч руб.). В ней содержатся персональные данные: паспортные данные, СНИЛС, телефон и домашний адрес, а также информация о дате выдачи сертификата и ОМС.

Пока есть информация о базах данных жителей МОсквы и Московской области. По мнению экспертов, сведения о гражданах собираются в сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР-тесте.

Напомним, приобретение поддельного сертификата о вакцинации попадает под ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание по этой статье - до одного года лишения свободы.