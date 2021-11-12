В Вологде 75-летний водитель нарушил ПДД и повредил три авто

В Вологде пожилой водитель попал в аварию, в результате которой пострадал сам и повредил 3 чужие машины. ДТП произошло 10 ноября около полудня у парковки у магазина «Золотой ключик» на Герцена.

75-летний водитель за рулем "Рено Меган" решил повернуть налево в сторону Чехова, выезжая со стоянки. Поворот в этом направлении тут запрещен. Мужчина нарушил ПДД, в результате, в него на встречке врезался "Хендэ Солярис". Рено отбросило на BMW Х6, за рулем находилась 25-летняя девушка, и "Ниссан Кашкай" с 39-летним мужчиной внутри.

Пенсионеру-нарушителю предстоит амбулаторное лечение.