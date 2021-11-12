В Череповце подрядчик изуродовал сквер тяжелой техникой

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце водители тяжелой техники решили проигнорировать специально выделенный строительный проезд и кататься по новому скверу, где были высажены растения, уложены тротуары, а земля засеяна горчицей. Это вызвало бурное недовольство местных жителей.

Скандал произошел в Индустриальном районе города, у дома №48 по бульвару Доменщиков. Об этом рассказал портал GorodChe. Жильцы решили благоустроить территорию скверика: аварийные тополя спилили, растения высадили, землю привели в порядок. Для строительной техники даже сделали спецпроезд, для этого пришлось пожертвовать несколькими деревьями. Однако водителям по вкусу пришелся новый тротуар: грузовики смяли газон, кусты, содрали с деревьев кору.

Фото: www.gorodche.ru

Депутат городской Думы Анна Леонова возмутилась такому поведению: "Никакой культуры проведения работ. Это полный беспредел. Я даже слов не нахожу, почему это происходит".

Местные жители пытались воззвать к совести водителей, но они лишь говорили, что все согласовано с руководством «Теплоэнергии», а с них самих и взятки гладки. Многие люди считают, что вся ответственность лежит на начальнике, а значит по приказу делать разрешено любые аморальные вещи.