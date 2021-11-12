В учебных заведениях Вологодчины стали меньше болеть ковидом после каникул

В Вологодской области отметили снижения уровня заболеваемости респираторными заболеваниями в учебных заведениях после каникул. Количество заболевших ковидом уменьшилось: на данный момент 144 классов в школах на карантине, до каникул было более трехсот. Об этом заявила начальник Департамента образования Вологодчины Елена Рябова на прямом эфира программы «ПоОКаем в сети».

Цепочка заболеваемости разорвана: в детсадах 99 групп на карантине, до нерабочих дней их было 166. В техникумах и колледжах на карантине только 26 групп, до начала отдыха их было 62. Елена Рябова отметила, что пока переход на дистанционку не планируется: "Такие решения рассматриваются только в случаях серьезного ухудшения эпидситуации и только на региональном оперштабе во главе с губернатором".

Однако и сейчас ситуация несладкая, такого уровня заболеваемости еще не было на Вологодчине. По состоянию на 11 ноября COVID-19, по официальным данным, заболели 404 вологжанина, а 20 и вовсе скончались от опасного вируса.