Череповчанка забыла грудничка в поликлинике

В Череповце посетители поликлиники на улице Парковой 10 ноября обнаружили на пеленальном столике младенца. Матери рядом не было, поэтому очевидцы вызвали полицию. Однако испуганная родительница прибежала еще до приезда правоохранителей. Оказалось, что она просто забыла своего ребенка...

Как сообщила заведующая детской поликлиникой, череповчанка хотела прикрепиться к медучреждению, узнала необходимую информацию и ушла, забыв своего грудничка. Уже через 15 минут она в панике вернулась - в колясочке ребенка не было. "Мы передали информацию по месту жительства. Патронажная медсестра и социальные службы выйдут к ним обязательно. Семья не без внимания", - сообщила Наталья Найдёнышева.

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