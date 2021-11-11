Стал известен процент привитых в череповецких моногоспиталях

Появились официальные данные о количестве привитых в череповецких моногоспиталях. Тезис "привитые тоже болеют" для многих стал причиной не ставить вакцину. Как оказалось, в Череповце на 11 ноября среди пациентов моногоспиталей 16% привитых.

Об этом сообщает cherinfo со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи по Череповцу депздрава области Людмила Дубовенко.

По ее словам, среди пациентов - 16% привитых, или 132 человека из 831 госпитализированного. В статистику попали все, кто ввел хотя бы один компонент вакцины.

"Смертность от коронавируса растет, такого высокого показателя не было с начала пандемии", — сообщила Людмила Дубовенко. За десять дней ноября в моногоспиталях скончались 85 пациентов. При этом больше всего рискуют люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями и непривитые. На ИВЛ находятся 40 пациентов, еще 359 - на кислородотерапии. Всего на 11 ноября в тяжелом состоянии находятся 153 пациента.

В Череповце от коронавируса привились более 126 тысяч горожан.