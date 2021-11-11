19-летняя жительница Вологодского района проводила азартные игры на 40 компьютерах

19-летняя вологжанка организовала незаконный игровой клуб. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В августе–сентябре 19-летняя жительница Вологодского района, действуя с товарищами, для получения выгоды, организовала и проводила азартные игры. В распоряжении "клуба по интересам" оказалось более 40 единиц игрового оборудования. Казино разместилось в нежилом помещении одного из домов областного центра. Противозаконная деятельность преступной группы была пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде.

В результате была изъята выручка, компьютеры, другое имущество, свидетельствующие об организации азартных игр.

Как сообщает СУ СК РФ, в настоящее время следствием проводится весь необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.