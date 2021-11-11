Вологжане могут получить бумажный QR-код в МФЦ с 16 ноября

-

Бумажные QR-коды пользуются большой популярностью у вологжан. Однако не каждый может их распечатать. Чтобы облегчить процесс, справку можно будет получить в МФЦ области. Такая услуга будет предоставляться с 16 ноября.

Чтобы получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ не нужно предварительно записываться. Более того, клиент может не быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Для многих бумажный вариант удобнее, чем электронный, поэтому подписано соответствующее постановление, сообщил 10 ноября губернатор области Олег Кувшинников на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.