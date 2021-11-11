На Вологодчине ужасающие коронавирусные рекорды: 404 заболело и 20 скончалось

В Вологодской области по состоянию на 11 ноября за минувшие сутки официально зарегистрировано 404 заболевших COVID-19. Еще 20 человек от страшного вируса скончались. Такие шокирующие рекорды ставит Вологодчина к концу осени.

Фото: Иван Чухнин

До этого максимальное количество одновременно зараженных местных жителей составляло всего 374 на 23 декабря 2020 года. От коронавируса за день раньше погибало не более 17 вологжан.

Напомним, сейчас мы находимся на пике "четвертой волны", и весьма вероятно он еще продолжит расти. Губернатор Олег Кувшинников уже намекнул вологжанам, что при плохой ситуации в регионе может быть введен полный локдаун, чтобы избежать полного коллапса здравоохранения.