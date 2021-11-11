Безработная вологжанка цинично обкрадывала доверчивых пенсионеров Череповца

Подозреваемая Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце задержали 40-летнюю уроженку города Бабаево. Женщина жила в городе металлургов уже несколько лет, при этом не имея официального заработка. Даму подозревают как минимум в 6 кражах у пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как считают правоохранители, воровка специально выискивала пожилых череповчан, а потом, найдя предлог, проникала в их квартиры. Просила дать стакан воды: якобы ожидала соседей или работает в соцобеспечении. Когда пожилые люди уходили на кухню за напитком, она рыскала по квартире и забирала все обнаруженные накопления.

Пока сумма ущерба оценивается в более чем 450 тысяч рублей. Женщине грозит до 5 лет лишения, она размещена в СИЗО. Полицейские ищут всех возможных жертв данной воровки: если вы или ваши пожилые родственники пострадали от нее, обязательно обратитесь в полицию по телефонам дежурной части 67-11-11, 67-10-03, 67-14-01 или 02, 112.