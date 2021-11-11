Гардеробщица из Вологды потратила миллион на мошенников

Очередная вологжанка стала жертвой дистанционных мошенников. 61-летняя женщина обратилась в полицию со своей печальной историей. Целый месяц ей названивала "служба безопасности банка".

Неизвестные утверждали, что какие-то злоумышленники хотят повесить на нее кредит, но еще есть шанс спасти сбережения. Для этого необходимо взять максимальное количество кредитов и переслать полученные деньги на "безопасный счет". Так доверчивая гардеробщица лишилась 1,1 млн рублей, взяв на свое имя 8 кредитов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Удивительнее то, что женщину от сомнительных действий не остановили сотрудники всех тех банков, где она брала займы.

Таким же образом лишилась своих 116 тысяч рублей 72-летняя жительница областной столицы. Еще две молодые вологжанки пострадали при использовании сайта бесплатный объявлений. Правоохранители просят не терять бдительность при совершении денежных операций и быть предельно внимательными.