В Череповце пострадавшего в ДТП нашла собака

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце 40-летний мужчина за рулем автомобиля Хёндэ в ночь на 10 ноября врезался в столб и пешком скрылся с места аварии - в лес. ДТП произошло у дома № 48 на Северном шоссе. Странное поведение пострадавшего заметил работник дорожной службы. Он и сообщил об этом в ГИБДД. В машине виднелись следы крови...

На место выехала скорая помощь, а также кинолог с собакой по кличке „Бруно“. Бельгийская овчарка выполнила свою часть работы безупречно - вывела правоохранителей по лесополосе вдоль береговой линии прямо к пострадавшему. Мужчина лежал на берегу реки в километре от места происшествия. Идти он уже не мог - его унесли на носилках. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Череповцу.

Уточняется, что теперь жизни водителя ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются.