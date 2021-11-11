В Вологде нашли 9-летнего мальчика, спавшего в подъезде

В Вологде 10 ноября пропал 9-летний школьник. Мальчик ушел на прогулку из дома на улице Архангельской в полдень, но к назначенному времени не явился. Родители забили тревогу: вызвали полицию, к поискам подключились волонтеры. В социальных сетях активно распространялась ориентировка.

Дело шло к ночи, а ребенка все еще не могли найти... Вологжане с ужасом провели аналогию с убийством 9-летней девочки, которое произошло меньше месяца назад. К счастью, в 2 часа ночи ПСО "Ты не один" сообщил радостную новость: мальчика обнаружили живым и здоровым. Он спал на полу подъезда дома №17 на улице Архангельской.

Ребенка вместе с родителями забрала полиция - для выяснения обстоятельств произошедшего.