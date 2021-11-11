Сергей Воропанов возмутился фотографией очередного автовандала

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Мэр Вологды предложил ловить автовандалов сообща.

Сергей Воропанов ВКонтакте задается вопросом: "Что движет человеком, который мало того, что нарушает ПДД, рискует повредить новогоднее украшение, так еще и выставляет это на всеобщее обозрение?"

Сергей Воропанов опубликовал очередное фото, где автолюбитель сфотографировал свое авто на пешеходной зоне.

"Уж не первый раз таких умников находили, наказывали, и они потом просили прощения, но, видимо, не понимают." - сетует градоначальник и призывает: "Вологжане, если видите подобные фотографии, где авто стоит в неположенном месте ради красивой картинки, присылайте, будем вместе с ГИБДД учить уму-разуму".