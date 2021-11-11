В Вологде устанавливают 70 комплексов видеонаблюдения на 40 улицах

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Вологжане задались вопросом- что за камеры устанавливают на улице Ленинградской? На этот вопрос ответил мэр Вологды Сергей Воропанов: " Это формируется интеллектуально-транспортная система на дорогах. Сейчас устанавливаются комплексы видеонаблюдения. Кстати, камеры предназначены не для фиксации нарушений, а для отслеживания дорожной ситуации на дорогах. Всего до конца следующего года будет смонтировано более 70 комплексов на более чем 40 улицах..."

По его словам, интеллектуально-транспортная система включает комплексы видеоконтроля и центр обработки данных, в котором будет собираться и анализироваться вся информация о ситуации на дороге. В результате появляется возможность в режиме реального времени управлять транспортными потоками. То есть пропускная способность их увеличится, они станут более безопасными. Работы по формированию ИТС проходят в рамках нацпроекта, на них выделено - 123 млн рублей.