Губернатор Вологодской области пообещал локдаун из-за низких темпов вакцинации

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте

Речь о введении локдауна зашла на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Вологодской области. На Вологодчине зафиксирован пик тяжелых случаев ковида. Большинство вологжан находятся ИВЛ. По словам губернатора, из 343 "тяжелых" пациентов 98 процентов не привиты. Между тем в России обновлен рекорд по смертности от коронавируса.

"Четкой тенденции снижения заболеваемости коронавирусом в регионе нет", - констатировал губернатор. При этом медперсонал в моногоспиталях работает на пределе возможностей.

"Мы можем открыть новые койки для больных коронавирусом в Шексне и в Соколе. Коечный фонд готов и будет развернут при 90 процентов занятости коечного фонда в уже работающих моногоспиталях. В недельной готовности - новые койки в Вологде и в Череповце", - заявил Олег Кувшинников. При этом "мы можем развернуть моногоспитали в спортивно-концертных залах, аудиториях в учебных заведениях, но они не будут обеспечены медиками и кислородом". Проблема с кадрами остается напряженной, хотя "под ружье" поставлены все, включая студентов.

Власти видят единственный путь в противостоянии опасной болезни - выработка коллективного иммунитета благодаря вакцинации.

Но сейчас Вологодская область отстает от большинства регионов по уровню вакцинации, занимая 65 место из 85. Лишь 53 процента взрослого населения сделали первую прививку.

По словам губернатора, упертость вологжан вызывает изумление у правительства страны и министерства здравоохранения - такого скептического отношения к вакцинации не выказывает ни один регион.

Губернатор области поручил уже к следующему заседанию оперативного штаба подготовить предложения по временному введению локдауна и расширению QR- кодов на предприятиях и организациях. При этом он подчеркнул, что локдаун - это крайняя мера.