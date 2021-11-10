Памятник поэту Константину Батюшкову требует реставрации

Соборная горка в Вологде. Фото: Ольга Кузнецова

Памятник поэту Константину Батюшкову ра Соборной горке в Вологде требует реставрации. Об этом сообщает сайт newsvo.ru. На сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области опубликован перечень необходимых работ. Часть и них касается восстановления утраченных деталей - например, у коня спилены стремена и поводья, у скульптуры девушки со свирелью утрачена свирель, у богини Афины - копье. Их будут восстанавливать методом литья по эскизам на основании архивных фотографий и закрепят с помощью латунных шпилек. Кроме того, необходим ремонт некоторых элементов (уши коня, сапог поэта, табличка, колени, голова, рукава, ноги музы, шлем, щит и рукоятку Афины).

Все скульптуры обработают антикоррозийным раствором и заменят гранитные плиты, отремонтируют лестницу.

Однако пока это только перечень работ, ни сроки проведения реставрации и ни стоимость ее не сообщаются.

Напомним, ансамбль памятника Константину Батюшкову появился на Соборной горке в Вологде в честь 200-летия со дня рождения поэта - в 1987 году.