Шекснинский вор выставлял окна дачных домов и забирал от блендера до барометра

В Шекснинском районе полицейские выловили вора из дачных домов. Они отрабатывали заявление местного жителя: из его дома в деревне Соколье неизвестные похитили бензопилу, пневматическую винтовку с оптическим прицелом и продукты питания, всего на сумму 25,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель 1979 г.р. Мужчину задержали.

Оказалось, на его совести ещё одно подобное преступление. Проникнув в другой дом, он унес сапоги, продукты питания, барометр и блендер.

Он проникал в дома, выставляя окно. Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Шекснинскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилице). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.