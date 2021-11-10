Соседка заставила белозера отапливать квартиру через суд

Чтобы не замерзнуть, жительница Белозерска через суд обязала соседа топить печь. Иск о возложении обязанности по надлежащему содержанию жилого помещения рассмотрел Белозерский районный суд Вологодской области.

Местная жительница страдала от того, что ее сосед в квартире с печным отоплением на улице Дзержинского в Белозерске не живет зимой, а соответственно, ее не отапливает. В результате соседи страдают от холода. Кроме того, по ее мнению, от морозов может выйти из строя общий водопровод и трубы системы отопления. Это может повлечь за собой залив чужих площадей.

При вынесении решения суд учел, что собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.

В результате суд обязал собственника отапливать принадлежащую ему квартиру в отопительный сезон, даты начала и окончания которого устанавливаются органами местного самоуправления.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.