Суд оштрафовал вологодского гурмана за отказ оплатить ужин

Эспрессо, сухое вино и ассорти сыров не оплатил вологжанин в ресторане и попал на скамью подсудимых. №:-летнего гурмана наказали. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 4 в г. Вологде привлек к административной ответственности 36-летнего местного жителя по ст. 7.27.1 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, вечером 18 сентября вологжанин шиканул: заказал в ресторане «Алая роза» на улице Воровского в Вологде две чашки двойного эспрессо, вино «Рискаль 1860» и ассорти сыров. Чек на общую сумму 3490 рублей он не оплатил.

Не соизволил он и явиться в судебное заседание. Сотрудниками полиции он пояснил, что у него не было денег, банковские карты заблокированы.

Вологжанина суд оштрафовал на 5000 рублей. А ресторан может обратиться с иском о взыскании материального ущерба.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.