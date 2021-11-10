В Вологде 39 миллионов рублей направят на благоустройство долины реки Золотухи

В Вологде определен подрядчик благоустройства площадки для строительства профессионального скейт-парка на месте ледового корта в долине реки Золотуха, в районе улицы Мира.

Завершены конкурсные процедуры. Контракт "выиграло" ООО «Федераль» из Санкт-Петербурга. Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок территорию с учетом согласованного проектного плана до середины июня 2022 года. На проведение работ из городского бюджета направят 39 млн рублей.

«После подписания контакта подрядчик начнет проводить подготовительные работы, в частности по расчистке и разметке территории. Полностью сдать объект подрядчик должен к началу летнего сезона 2022 года», - сообщают в Службе городского хозяйства.

Проект разрабатывали архитекторы совместно с профессиональными райдерами.

Ранее говорилось о необходимости приведения в порядок реки Золотухи - о непорядке с экологией говорит запах от воды.

После благоустройства на территории бывшего хоккейного корта будет создан первый в Вологде профессиональный скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта со специальной зоной для проведения концертов и отдыха. Для этого проектом предусмотрен монтаж специальных навесов и организация работы кафе. Большое внимание будет уделено вопросам озеленения: подрядчик приведет в порядок насаждения и высадит новые крупноразмерные саженцы.