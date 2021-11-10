В Вологде второклассников массово учат плавать

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о 350 бесплатных занятий в бассейне для школьников, которые были организованы в первой учебной четверти.

Первые промежуточные итоги проекта под кодовым названием "Плавание для второклассников" подвели и родители. Как рассказал градоначальник, курс рассчитан на 15 бесплатных занятий, в первой половине учебного года его проходят ученики 87 классов из 30 школ. Во втором полугодии к обучению плаванием приступит вторая группа второклассников. Обучение финансируется из бюджета города. На эти цели выделено 2,9 млн рублей на обучение 5 тысяч детей.

В проекте участвуют муниципальные и частные бассейны города: нагрузка разделена исходя из географической близости для школьников. Главная задача инициативы - научить школьников плавать, развить и закалить их организмы, сформировать правильную осанку и снять стресс.

Родители высказывают предложения по улучшению организации занятий.

Андрей Кольцов:

"Не знаю, как в других классах, а в нашем на занятия ходят только 4 школьника, остальные 32 нет, по причине того, что некому возить в бассейн через полгорода в будние дни и рабочее время - все родители работают..."

Иван Автамонов :

"Занятия за 2 часа перед школой, сам ребёнок с портфелем и сменкой на автобусе добраться не может (прокатитесь на автобусе по городу в часы пик сами, а потом и попробуйте своего ребёнка отправить одного, сомневаюсь что решитесь). Поэтому у нас в классе ходят дети, чьи родители со свободным графиком работы или нерабочие. Предлагаю проработать варианты организации школьного автобуса для детей с целью их доставки до бассейна и обратно... Либо проработать время аренды бассейнов на вечерние часы, тогда и обычные трудящиеся родители смогут приводить детей на эти занятия."