Единственный продуктовый магазин на несколько деревень сгорел под Великим Устюгом

Магазин сгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великоустюгском районе сгорел продовольственный магазин, единственный на несколько деревень.

10 ноября в 3 часа 39 минут поступило сообщение о пожаре в продовольственном магазине в поселке Верхняя Шарденьга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Вологодской области.

В результате пожара уничтожена кровля и имущество находившееся в здании, значительно повреждена внутренняя и наружная отделка строения дома, на площади 85 квадратных метров. Предположительной причиной пожара неправильное устройство или неисправность дымовой трубы либо недостаток конструкции и изготовления электрооборудования (аварийный режим работы электропроводки).

Собственник торговой точки - женщина 1969 года рождения. В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Как сообщает журналист Антонида Смолина, это единственный магазин на несколько деревень: Горбачёво, Шарденьга, Мурдинская, Слободчиково, Якушино, Подволочье.