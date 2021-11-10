Вадим Германов требует от череповчан снять розовые очки

Вадим Германов сообщал о том. что вакцинировано около 60 процентов череповчан. Однако он не исключает полного локдауна. По его словам, проблема в том, что коронавирус- это навсегда и следующая вона будет страшнее предыдущей.

«Полный локдаун в Череповце! Это первый сценарий дальнейшего развития событий при ухудшении ситуации с ковидом. Коронавирус — это уже навсегда. Вокруг каждого из нас кто-то болеет, кто-то переболел, а кого то уже нет с нами. Ковид будет мутировать, каждая следующая волна будет сильнее и страшнее предыдущей. Это факт», — пишет Вадим Германов на своей страничке в ВКонтакте.

Но мэр уверен, что локдауна можно избежать:

«Расширение применения QR-кодов — это второй сценарий. Конечно же, многие не согласны с ограничением их прав и свобод. Но снимите розовые очки, почти 1000 наших земляков в моногоспиталях Череповца. Ежедневно мы их теряем, хотя они могли бы ещё жить».

Единственным способом спастись мэр считает массовую вакцинацию, нужно сделать это всем вместе:

«Вакцинация и коллективный иммунитет — это третий, идеальный, сценарий. Здесь нет локдауна и достаточно медперсонала, лекарств и кислорода. Воевать с коронавирусом нужно всем вместе! Чтобы тем, кто всё-таки тяжело заболеет, хватило мест в больнице, внимания врачей и кислорода, чтобы дышать, а не умереть. Чтобы навещать родственников на Рождество и Масленицу, а не в родительскую субботу».